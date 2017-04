Pierra Menta : découvrez le ski-alpinisme «

Découvrez l'expérience Pierra Menta, la course de ski-alpinisme la plus difficile au monde, au cœur de la Savoie. 500 concurrents enchaînent les passages de cols pendant 4 jours. Des milliers de spectateurs sont présents pour les encourager.

4 jours, 500 concurrents, 10 000 mètres de dénivelé positif et des paysages à couper le souffle. La Pierra Menta, c'est une compétition internationale de ski-alpinisme. Une course éprouvante en binôme qui alterne une quinzaine de sommets et des descentes vertigineuses.

La pierra menta, le plus grand rendez-vous de ski-alpinisme

Tout au long du parcours, des centaines de spectateurs grimpent les sommets dès l'aube pour encourager au son des cloches ces sportifs de haut niveau et admirer leur performance. Les conditions de neige, très variable cette année, ont rendu difficile cette 32ème édition. La Pierra Menta est l'une des étapes de La Grande Course. Un championnat international qui réunit les sept parcours les plus prestigieux au monde.