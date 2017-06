Tour de France : 3540 km sous haute sécurité «

A J-1 du départ du tour de France, c'est l'heur des derniers préparatifs. Les autorités vont mettre en oeuvre un important dispositif pour sécuriser le Tour de France 2017, avec notamment le déploiement d'une équipe du GIGN. Plus de 13.000 gendarmes et 10.000 policiers seront mobilisés "afin d'assurer la sécurité des spectateurs, des coureurs et des suiveurs sur les 3.540 kilomètres de routes empruntées par la course", a indiqué le ministère de l'Intérieur.