Un marathon par -33 degrés au pôle Nord «

Plus de 60 athlètes de 20 pays ont pris part à l'édition 2018 du marathon le plus froid du monde. Les participants parcourent les 42,195 km sur des eaux gelées de la mer Arctique par -33 degrés. Le marathon se déroule autour du camp de Barneo, situé à 49 km du pôle Nord. Chez les hommes c'est le grec Argyrios Papathanasopoulos qui a remporté l'édition 2018 en 4h 34min et 36s. Dans la course féminine, la chinoise Gouping Xie s'est imposée.