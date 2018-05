Les 3 films à voir cette semaine au cinéma

Le retour musclé de Dwayne Johnson, un premier film pour Axelle Laffont et un drame social porté par Kad Merad... Voici les meilleurs films à l'affiche cette semaine.

«RAMPAGE - HORS de contrôle», de brad peyton

Trois ans après «San Andreas», Dwayne Johnson – aux muscles toujours saillants –, retrouve le réalisateur Brad Peyton pour un blockbuster qui promet des crashs d’hélicoptères, des monstres féroces et une bonne dose d’adrénaline et d’effets spéciaux. Dans «Rampage – Hors de contrôle», aucun séisme de magnitude 9 ne menace la ville, mais plutôt des animaux titanesques et génétiquement modifiés, à cause d’une expérience ratée menée par deux milliardaires idiots et vénaux. Incarné par «The Rock», le primatologue David Okoye usera de tous les moyens – surtout physiques – pour mettre la main sur l’antidote et retrouver son ami George, un gorille infecté par le virus, avec qui il communique en langage des signes… à défaut de lui murmurer à l’oreille.

Si le scénario, cousu de fil blanc, est aussi mince qu’une feuille de papier, le blockbuster, qui appelle le pop-corn non sans un plaisir coupable, reste un bon divertissement. Il saura séduire aussi bien les adolescents amateurs d’humour potache que les adultes nostalgiques des films d’action des années 1980. Adapté du jeu vidéo éponyme, «Rampage – Hors de contrôle» tient surtout la route grâce à l’omniprésence de la star hollywoodienne qui, peu satisfaite de la fin du long-métrage, a tout simplement exigé des scénaristes qu’ils modifient le script. Sous peine de ne pas apparaître au générique. Rien ne semble pouvoir résister à Dwayne Johnson, qui a par ailleurs fait part de son envie d’accéder, un jour, à la présidence des Etats-Unis. Une autre façon de sauver le monde… sans ses biceps.

«Milf», d'Axelle Laffont

Pour sa première expérience derrière la caméra, la comédienne et humoriste Axelle Laffont s’attaque au phénomène des Milf (acronyme de « Mother I’d like to fuck »), s’entourant pour l’occasion de Marie-Josée Croze et de Virginie Ledoyen. Ces trois amies d’enfance débarquent dans le Sud de la France pour vider et vendre la maison de l’une d’entre elles, après le décès de son mari. Entre séances de bronzage, bain de minuit et sorties en jet-ski, ces quadras toujours sexy vont rapidement devenir l’objet des fantasmes de trois jeunes mâles en âge d’être leur fils. Ces Milf qui ne restent pas insensibles à leur charme, voient leurs grands principes sur l’amour quelque peu ébranlés. Une comédie acidulée qui, à l’heure du mouvement #MeToo, revendique le droit à la liberté des femmes qui assument et jouissent des plaisirs de la vie.

«Comme des rois», de Xabi Molia

Menacé d’expulsion pour loyers impayés, Joseph, un père à la dérive d'une cinquantaine d'années, peine à joindre les deux bouts avec sa petite société d’escroquerie au porte-à-porte, où il a embarqué son fils, Micka. Conscient qu’il doit soutenir sa famille, le jeune homme rêve pourtant de quitter cette vie toute tracée de loser et d’entamer une carrière de comédien à Paris. Après «Huit fois debout» (2010) et «Les conquérants» (2013), Xabi Molia dresse, dans ce drame social, le portrait d’une France actuelle où la précarité fait partie du quotidien, au milieu des quartiers pavillonnaires et des zones industrielles. Porté par Kad Merad et le très prometteur Kacey Mottet-Klein, également à l’affiche de «Vent du Nord», de Walid Mattar, «Comme des rois» aborde la délicate question de la filiation, tout en y incorporant de l’humour et une légèreté souvent nécessaires.