«Miracle», le film lituanien qui va faire parler de lui

1992, Lituanie, fin de l'empire URSS. Le petit pays satellite de l'empire russe menace de s'effondrer. Irena, propriétaire d'un élevage porcin, risque la faillite, à moins qu'un miracle ne se produise.

On se croirait en train de regarder une vieille pellicule photographique. Les couleurs sont d'époque et l'univers nous entraîne au coeur de la Lituanie, pays bien méconnu, au moment de l'éclatement du bloc soviétique. Irena, propriétaire porcin risque la faillite et ce ne sont pas les hommes autour d'elle, trop occupés à boire pour oublier leurs problèmes, qui pourront l'aider. Fort à propos, un Américain tout ce qu'il y a de plus authentique, avec sa Cadillac débarque en ville pour racheter la ferme d'Irena.

Un petit «Miracle» à voir au cinéma dès le 9 mai.