Les 3 films à voir cette semaine au cinéma

Arnaud Ducret en oncle dépassé, le drame d'Asghar Farhadi avec Penélope Cruz et une comédie légère portée par Charlotte de Turckheim... Voici les meilleurs films à l'affiche cette semaine.

«monsieur je-sais-tout», de François Prévôt-Leygonie et Stephan Archinard

Après «Amitiés sincères» et «Tout schuss», le duo de réalisateurs signe une comédie dramatique abordant la délicate question de la filiation et inspiré du roman «La Surface de réparation» d’Alain Gillot. Incarné par Arnaud Ducret, Vincent, 35 ans, est un entraîneur de foot qui passe son temps à coacher ses hommes sur le terrain ou à draguer les filles le week-end. Il n’imagine pas à quel point son quotidien va être bouleversé quand son neveu Léo, adolescent autiste Asperger, s’invite dans sa vie.

« Monsieur Je-sais-tout évoque surtout le désarroi de l’adulte qui ne sait pas trop communiquer avec cet enfant et qui utilise une expression puérile - qu’il imagine appropriée - pour tenter de le faire réagir, et il y a aussi, sous-jacente, la marque du début de l’attachement que Vincent va avoir pour Léo », expliquent les cinéastes. Un film qui fait référence en filigrane à «Rain Man» (1989) de Barry Levinson, dans lequel on retrouvait Dustin Hoffman et Tom Cruise.

«everybody knows», d'Asghar farhadi

En lice pour la Palme d’or qui sera remise le 19 mai, «Everybody knows» du cinéaste iranien et présenté en ouverture mardi, s’intéresse aux relations humaines, avec son lot de réjouissances, de mensonges et de rancœurs. Un drame familial sur fond de thriller. Penélope Cruz incarne Laura, mère de deux enfants vivant en Argentine. Après des années d'absence, elle revient sur ses terres à l'occasion du mariage de sa sœur et retrouve ses proches, dont Paco (Javier Bardem), son ami d'enfance dont elle était amoureuse par le passé. Son mari Alejandro (Ricardo Darin) n'a, quant à lui, pas fait le déplacement, prétextant un travail trop prenant à Buenos Aires. Alors que la fête bat son plein et que chacun semble oublier les tracas du quotidien, un événement inattendu et tragique va faire vaciller cet équilibre fragile. Le cinéaste réussit à dépeindre avec brio les affres du couple, et plus largement de la famille, où planent le doute et la suspicion. Mais, la magie s'essouffle au fur et à mesure que les minutes s'écoulent. Penélope Cruz, sublimée dans l'œuvre de son mentor Pedro Almodovar, finit par agacer dans ce rôle de mère pleurnicharde au bord de la crise de nerfs. Tout comme Ricardo Darin, ancien alcoolique que la foi semble avoir sauvé. Seul Javier Bardem, viticulteur au grand cœur, trouve sa place dans ce film en demi-teinte.

«abdel et la comtesse», d'isabelle doval

Quand son mari décède, la Comtesse de Montarbie d’Haust est obligée de transmettre les titres de noblesse à l'un des membres de sa famille. Et elle déprime en imaginant son neveu Gonzague endosser le rôle du parfait héritier. Hasard de la vie, un jeune de cité prénommé Abdel débarque au domaine et va peut-être modifier considérablement cette partie entre aristos. Cette comédie drôle et légère, qui réunit Charlotte de Turckheim et Amir El Kacem, joue sur le choc des générations et celui des milieux sociaux.