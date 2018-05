Les 3 films à voir cette semaine au cinéma

Le nouveau spin-off de Star Wars, la comédie italienne de Pif et un film choral en hommage à toutes les mères... Voici les meilleurs films à l'affiche cette semaine.

«Solo : A Star Wars Story», de Ron Howard

Près de deux ans après «Rogue One», la franchise Star Wars s’offre un deuxième spin-off, présenté en avant-première, la semaine dernière, au Festival de Cannes. Se situant avant l’épisode IV de la saga planétaire sorti en 1977, «Solo : A Star Wars Story» revient sur la jeunesse du célèbre contrebandier Han Solo, personnage iconique autrefois interprété par Harrison Ford. Le jeune héros, incarné par Alden Ehrenreich, tentant de fuir sa planète natale, Corellia, se retrouve plongé dans une lutte sans pitié contre l’Empire au cours de laquelle il fait la connaissance du guerrier wookie, Chewbacca et de l’escroc Lando Calrissian (Donald Glover), vit une idylle avec la belle Qi’Ra (Emilia Clarke) – sans grand intérêt scénaristique – et accède au cockpit du Faucon Millenium.

Si beaucoup craignaient l’épisode de trop en raison d’une production chaotique et du départ précipité des réalisateurs remplacés au pied levé par Ron Howard («Willow», «Apollo 13»), «Solo : A Star Wars Story» se regarde comme un bon divertissement en termes d’action… la magie et l’emphase en moins, comparé aux précédents volets. Une œuvre aux faux airs de western galactique avec des combats dans le désert et des parties de cartes organisées dans un lointain saloon. Les fans apprécieront les quelques références à Star Wars, dont le thème musical composé par John Williams, mais ne sauront succomber au jeu des acteurs souvent fades et peu charismatiques, ainsi qu’à une mise en scène classique qui peine à surprendre et à des rebondissements qui retombent comme un soufflé.

«Bienvenue en Sicile», de Pif

A la guerre par amour. La définition parfaite – et titre originel – du deuxième et nouveau film de l’Italien Pierfrancesco Diliberto, alias Pif, qui revient sur les péripéties d’un homme confronté aux événements de l’Histoire avec un grand H. Pendant la Seconde Guerre mondiale, Arturo est éperdument amoureux de la belle Flora, laquelle est déjà fiancée à un chef de la mafia new-yorkaise. Pour s’extirper de cette situation délicate et réussir à se marier avec l’élue de son cœur, il doit se rendre en Sicile pour rencontrer son futur beau-père et lui demander la main de sa fille. Aussi, Arturo s’engage dans l’armée américaine. Inspirée de faits réels, cette réalisation à la sublime photographie prend des allures de comédie italienne, mêlant humour et drame historique. Les personnages secondaires de l’aveugle et du boiteux sont attachants et irrésistibles.

«La fête des mères», de Marie-Castille Mention-Schaar

Après s’être intéressée à l’embrigadement et à la radicalisation de jeunes filles dans «Le ciel attendra» (2016), Marie-Castille Mention-Schaar a souhaité rendre hommage à toutes les mamans, qu’elles soient possessives, absentes, omniprésentes ou fragilisées par la naissance d’un enfant. Dans «La fête des mères», qui réunit un casting cinq étoiles, avec notamment la présence d’Audrey Fleurot, Clotilde Courau, Nicole Garcia, Noémie Merlant ou Vincent Dedienne, la réalisatrice dresse le portrait croisé de femmes et d’hommes issus de catégories sociales différentes, mais tous confrontés à la délicate question de la filiation. Un film choral dans la lignée de «Joyeuse fête des mères» (2016) du regretté Garry Marshall, certes inégal, mais bouleversant grâce à l’interprétation convaincante de ses comédiens.