États-Unis : une course de tortues à Indianapolis

Le zoo d'Indianapolis aux États-Unis a organisé, ce mercredi 23 mai, la course de tortues Zoopolis 500.

C'est l'un des plus anciens et populaires événements du zoo : une course de tortues, dont le nom s'inspire de la célèbre course automobile Indy 500 (les 500 miles d'Indianapolis) qui a lieu ce week-end.

Les quatres «coureurs» ont été baptisés comme des pilotes de course célèbres aux États-Unis : Ed Carpenter, Danica Patrick, Scott Tucker et Helio Castroneves. Et c'est la tortue prénommée Ed qui est arrivée en tête cette année.