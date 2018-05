A Marseille, un concours de bûcherons

Marseille accueille un championnat d'un genre particulier : le Champions Trophy, un concours de bûcherons. Pour une pratique toute en muscle.

200 tonnes de bois attendent bûcherons amateurs et confirmés. Lors de ce Champions Trophy, les participants, majoritairement des hommes, s'affrontent pour savoir qui coupera le plus de bois, le plus vite et avec la plus grande précision.

Le bois utilisé sera recyclé en énergie verte après le concours.