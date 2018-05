Des équilibristes en talons à 1.300 mètres de hauteur

Trois des meilleures équilibristes du monde ont enfilé leurs chaussures à talons et ont marché sur une sangle suspendue à plus de 1.300 mètres d'altitude, lors d'un premier défi mondial dimanche 27 mai 2018, à Zhangjiajie, dans la province du Hunan, en Chine.

«Slackline» est un événement à couper le souffle. Pour cause, les concurrents n'utilisent aucun dispositif d'équilibrage lorsqu'ils marchent sur la sangle. Celle-ci, aussi appelée slackline, est tendue de manière à laisser une certaine souplesse, qui permet de rebondir comme sur un trampoline.

Non seulement la discipline est difficile mais cela est encore plus compliqué lorsque l'épreuve se fait en talons.

A ce jour, seulement quatre personnes ont essayé cette performance. Mimi Guesdon (France), Mia Noblet (Canada) et Faith Dickey (États-Unis), toutes des équilibristes de renommée internationale, se sont rassemblées à Zhangjiajie et se sont lancées comme défi de traverser les 70 mètres de cette sangle de 25 millimètres de large avec des talons de 5 centimètres. Chaque concurrente a eu trois chances et celle atteignant les 55 mètres de la slackline sans tomber et dans les plus brefs délais, a été désignée vainqueur.

L'équilibriste canadienne, Mia Noblet, a réussi son premier essai, marchant régulièrement malgré le vent et la bruine. Elle a pu terminer sa traversée en 22 minutes 36 secondes. Mimi Guesdon, la concurrente française, a échoué lors de son premier essai, mais a été capable de traverser en 9 minutes 24 secondes lors de sa deuxième tentative. Faith Dickey, des États-Unis, a échoué lors de ses trois tentatives. Mimi Guesdon a ainsi été déclarée championne.