Les 3 films à voir cette semaine au cinéma

La première réalisation de François Damiens, l'adaptation du best-seller de Romain Puertolas et un thriller politique à Beyrouth... Voici les meilleurs films à l'affiche cette semaine.

«mon ket», de françois damiens

Un ovni cinématographique tout droit venu de Belgique. Pour sa première expérience derrière la caméra, François Damiens présente «Mon Ket», une comédie loufoque et déjantée, dont toutes les séquences ont été entièrement tournées en caméra cachée. S’inspirant de ses sketches de «François l’embrouille», qui l’ont rendu célèbre sur la Toile et le petit écran, l’acteur de 45 ans incarne Dany Versavel, un repris de justice qui s’évade de prison pour retrouver son fils, Sullivan, qu’il embarque dans une série de galères et de petites arnaques. Une histoire de filiation drôle et attachante, pour laquelle la plupart des acteurs ont été filmés à leur insu, ne connaissant rien de la trentaine de pages du script.

Retournant à ses premières amours, François Damiens semble conserver le même plaisir à piéger ses «victimes», toujours avec bienveillance. A un détail près. Alors qu’il a réussi à s’imposer dans le cinéma français depuis une ­dizaine d’années, avec des films comme «La famille Bélier», «L’arnacœur» ou «Suzanne», son visage est désormais connu de tous. Pour éviter d’être démasqué, le comédien, grimé, a dû faire preuve d’inventivité. «J’avais des prothèses dentaires, des décolleurs d’oreilles, un faux ventre et des fausses cuisses», explique celui qui voulait coller au plus près du «baraki», un type «sans foi ni loi qui fout la trouille», et dont le régime alimentaire se résume à un steak-frites-mayonnaise arrosé de bières. S’il peut laisser quelques spectateurs circonspects, ce projet atypique, donnant lieu à des scènes cocasses, déclenchera une vague de fous rires.

«l'extraordinaire voyage du fakir», de ken scott

Une fable autour du monde à découvrir. Après avoir été vendu à 600 000 exemplaires en librairie, «L’extraordinaire voyage du fakir qui était resté coincé dans une armoire Ikea» (2013) de Romain Puertolas – dont la suite vient de paraître –, débarque sur grand écran, adapté par le cinéaste québécois Ken Scott («Starbuck»). La star indienne Dhanush campe le héros Aja, jeune arnaqueur de Mumbai, qui à la mort de sa mère part à la recherche de son géniteur et connaît mille et une péripéties à Paris, Rome, Londres et en Libye. Le casting inter­national (Bérénice Bejo, Gérard Jugnot, Erin Moriarty, Barkhad Abdi) insuffle un vent de fraîcheur à ce conte poétique et plein d’humour, réponse à une ­société qui dénature parfois les relations humaines au profit de l’argent. Ce récit initiatique et picaresque, dans la pure tradition du feel good movie, donne envie de sillonner la planète et de croire en ses rêves.

«opération beyrouth», de brad anderson

Très convaincant dans la peau de Don Draper dans la série culte «Mad Men», Jon Hamm l’est tout autant dans Opération Beyrouth, scénarisé par Tony Gilroy à qui l’on doit, entre autres, «Michael Clayton», «Jason Bourne» ou le spin-off de Star Wars, «Rogue One». Dans ce thriller politique et d’espionnage, l’acteur prête ses traits à Mason Skiles, un ancien diplomate américain devenu médiateur. Fragilisé par la mort de sa femme, l’homme, qui a sombré dans l’alcool, revient dans la capitale libanaise au début des années 1980 pour sauver la peau de son meilleur ami, Cal Riley, agent de la CIA. Séquestré par des terroristes, ce dernier pourrait être échangé contre un jihadiste retenu par la police secrète israélienne. A condition que Mason Skiles parvienne à dénouer le vrai du faux dans cet imbroglio entre trois forces en présence. Une intrigue finement ficelée et haletante, qui embarque le spectateur au cœur d’un pays au fragile équilibre politique.