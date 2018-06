Le 51e championnat du monde de tarte à la crème fait fureur

Le 51e championnat du monde de tarte à la crème s'est tenu récemment en Angleterre.

Attirant les foules, l'évènement a accueilli des équipes habillées par thèmes : les Minions, les Spice Girls, les sushis...

Plus de 2000 tartes ont été jetées pour le plaisir des concurrents. En finale, l'équipe japonaise «Do you like sushis ?» a affronté l'équipe britannique des «Pie Face».

L'événement, datant de 1967, permet de recueillir des fonds pour des organisations caritatives.