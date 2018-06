Les 3 films à voir cette semaine au cinéma

La suite très attendue de «Jurassic World», une comédie portée par quatre légendes du cinéma américain et un premier film sur l'univers du basket... Voici les meilleurs films à l'affiche cette semaine.

«jurassic world : fallen kingdom», de Juan Antonio Bayona

Les sauriens envahissent de nouveau les écrans. Trois ans après s’être échappés du parc à thème qui leur servait d’enclos, les dinosaures de «Jurassic World : Fallen Kingdom» voient leur avenir menacé quand le volcan de l’île Isla Nublar – où ces créatures ont trouvé refuge – entre en éruption. Sortant de sa retraite, le dresseur de raptors Owen Grady (Chris Pratt) accepte de faire équipe avec son ancien amour, Claire Dearing (Bryce Dallas Howard), pour sauver ces espèces en voie d’extinction des caprices de Dame Nature. Sans compter le complot ourdi par le responsable du domaine Lockwood, rongé par l’ambition et prêt à tout pour s’enrichir.

Si ce royaume déchu compte de nouveaux spécimens, dont le monstre Indoraptor génétiquement modifié, les fans apprécieront de revoir des dinosaures emblématiques de la saga initiée en 1993 par Steven Spielberg, dont Blue, ce velociraptor qu’Owen a élevé. Pour les rendre plus effrayants, le réalisateur espagnol Juan Antonio Bayona («L’orphelinat», «The Impossible») a préféré aux images de synthèse des animatroniques, créatures animées à distance déjà utilisées dans les premiers volets de la franchise. Si Omar Sy a disparu des écrans radars pour cette suite de «Jurassic World», le retour du docteur Wu, qui manque toujours autant d’éthique, et du mathématicien Ian Malcolm, devrait contribuer à faire grimper le box-office. Le scénario n’est certes pas sa qualité première, mais ce divertissement offre des scènes d’action à couper le souffle, avant un troisième opus déjà annoncé en salles pour juin 2021, et présenté comme «un thriller scientifique».

«Le Book Club», de Bill Holderman

Des héroïnes complices et attachan­tes, à l’instar de celles de «Sex and the City» ou de «Desperate Housewives». Mais avec quelques rides en plus. «Le Book Club» suit le destin de quatre amies qui se retrouvent, chaque mois, depuis quarante ans, pour parler de littérature – et surtout de sexualité – autour d’un verre. Alors que Vivian (Jane Fonda) enchaîne les conquêtes, tout en refusant de dormir avec ses amants, Diane (Diane Keaton), Sharon (Candice Bergen) et Carol (Mary Steenburgen) retrouvent l’envie de plaire et de séduire, après la lecture du best-seller «Cinquante nuances de Grey». Si elle enchaîne les clichés, dont l’incontournable scène post-Viagra, cette comédie qui réunit quatre légendes d’Hollywood, prouve, avec humour, que les septuagénaires peuvent jouir de la vie loin des maisons de retraite. Surtout quand Andy Garcia et Don Johnson endossent le costume de Cupidon.

«la légende», de Florian Hessique

Si 600 000 licenciés le pratiquent en France chaque année, le basket reste peu traité au cinéma. S’inspirant de son histoire personnelle, Florian Hessique, qui a commencé cette discipline à l’âge de 6 ans avant d’atteindre un niveau national, a souhaité filmer, dans son long-métrage «La légende», les coulisses de ce sport à travers le parcours de Jean-Christophe Markovic. Contre toute attente, le jeune homme de 25 ans, promis à un brillant avenir dans de nombreux clubs européens qui le courtisent, préfère se concentrer sur son rêve, celui de porter le maillot de l’équipe de France. Malgré le travail, le courage et la persévérance, l’athlète connaîtra quelques difficultés, le poussant à flirter avec le dopage. Alors qu’il a choisi d’incarner le personnage de Jean-Christophe Markovic – ce qui lui a demandé une lourde préparation physique –, Florian Hessique a par ailleurs fait appel au comédien Patrick Préjean pour jouer le rôle du président Morel. Parfait pour donner vie à cet homme «à la fois protecteur, bon père de famille, mais prêt à tout pour préserver sa carrière», selon le cinéaste.