Vidéo : la bande-annonce de Kidding, la série avec Jim Carrey réalisée par Michel Gondry

La chaîne américaine Showtime a dévoilé la première bande-annonce de la série Kidding de Michel Gondry avec un émouvant Jim Carrey dans le rôle principal.

Quatorze ans après le film Eternal Sunshine of the spotless mind, Jim Carrey retrouve le réalisateur Michel Gondry. Si l'acteur américain a déjà fait des incursions sur le petit écran, Kidding est la première série télé pour le cinéaste français, qui en plus d'en réaliser les dix épisodes, a participé à la production exécutive.

Jim Carrey y incarne Jeff, plus connu sous le nom de Mr Pickles, un célèbre animateur de programmes pour enfants dans les années 1970, véritable symbole de douceur et de sagesse pour les plus petits, dont la vie de famille vacille du jour au lendemain. «Un homme gentil dans un monde cruel fait face au lent déclin de sa santé mentale», explique Showtime qui promet une série aussi drôle que déchirante.

Créée et showrunnée par Dave Holstein, producteur de Weeds et à qui l'on doit une autre série de Showtime intitulée I'm Dying Up Here (dont Jim Carrey est producteur exécutif), Kidding sera diffusée sur Showtime à partir du 9 septembre prochain.

Le premier trailer annonce la couleur mélancolique du projet, ce dont on peut se réjouir d'avance, Jim Carrey touchant au génie dans les rôles de clown triste (qu'il doit lui-même être dans la vraie vie).

Catherine Keener (40 ans toujours puceau), Justin Kirk (Weeds), Judy Greer (Jurassic World) et Frank Langella (Captain Fantastic) complètent le casting.