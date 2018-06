Les 3 films à voir cette semaine au cinéma

Le reboot très féminin de la saga «Ocean’s», l'adaptation du «Cercle littéraire des amateurs d’épluchures de patates» et un drame dans la communauté juive orthodoxe... Voici les meilleurs films à l'affiche cette semaine.

«ocean's 8», de gary ross

Plus de dix ans après la sortie du troisième et dernier opus de la saga «Ocean’s», un nouveau gang de filles, toutes aussi belles qu’intelligentes, s’apprête à préparer le casse du siècle. Dans le reboot «Ocean’s 8», Debbie qui vient tout juste de sortir de prison et dont on apprend que le frère Danny Ocean (incarné par George Clooney) est mort dans des circonstances inexpliquées, recrute des partenaires expérimentées pour voler un collier Cartier d’une valeur de 150 millions de dollars. Aux casinos, elle préfère échafauder son plan lors du prestigieux gala du Met, l’événement mondain par excellence organisé, chaque année à New York, par Anna Wintour, rédactrice en chef de «Vogue».

Contrairement à leurs camarades des précédents épisodes, ces héroïnes ultra glamour - Sandra Bullock, Cate Blanchett, Anne Hathaway, Helena Bonham Carter ou encore Rihanna -, n’usent pas de la force, ni des armes pour parvenir à ses fins. A tel point que cette réalisation signée par Gary Ross, auteur de «Hunger Games», pourrait déconcerter certains fans de la saga tant le stratagème utilisé pour mettre main basse sur le bijou semble d’une facilité déconcertante. Si le scénario écarte donc tout rebondissement rocambolesque, il conserve néanmoins l’humour apprécié dans la trilogie de Steven Soderberg et fait un pied de nez à l’archétype de la femme sensible ou hystérique. Ecrit pourtant avant le scandale de l’affaire Weinstein, ce film prône la parité homme-femme à l’ère du mouvement #MeToo, et s’inscrit dans la lignée des remakes déclinés au féminin, à l’instar d’«Overboard» avec Anna Faris.

«Le cercle littéraire de guernesey», de mike newell

La lettre d’un inconnu peut parfois avoir une incidence insoupçonnée sur le destin de son destinataire. Tel est le cas de Juliet, incarnée par Lily James, dans cette adaptation du roman à succès, «Le Cercle littéraire des amateurs d’épluchures de patates» paru en France en 2009. La jeune écrivaine londonienne qui évolue dans un univers huppé, peine à trouver l’inspiration. Sur un coup de tête, elle quitte éditeur et fiancé pour rejoindre, en 1946, l’île de Guernesey où elle se lie d’amitié avec un groupe d’amateurs de littérature touché par un terrible drame pendant la Seconde Guerre mondiale. Au-delà des clichés qui se succèdent entre l’héroïne et le personnage de Dawsey, cette romance historique du cinéaste de «Quatre mariages et un enterrement» (1994) offre des plans, des décors et des costumes d’une sublime beauté qui s’opposent à l’indicible traumatisme subi par les protagonistes pendant l’occupation nazie.

«désobéissance», de sebastian lelio

A la mort de son père rabbin, Ronit (Rachel Weisz) revient à Londres dans la communauté juive orthodoxe qu’elle a fui des années auparavant pour devenir photographe à New York. Avec son franc-parler, son irrésistible besoin de fumer et ses jupes courtes, la jeune femme dénote parmi les membres de cette communauté aux rites codifiés. Une paria qui tentera de persuader son amie et amour de jeunesse, Esti (Rachel McAdams) - aujourd’hui mariée à Dovid (Alessandro Nivola) -, de se libérer du poids du dogme. Adapté du livre éponyme de Naomi Alderman, «Désobéissance» traite, sans jamais tomber dans le pathos ni le voyeurisme, du deuil, de la dévotion à la religion, de la transgression et de l’homosexualité. Le trio d’acteurs explose par la puissance de son jeu et l’émotion gagne le spectateur, jusqu’à un épilogue libérateur.