Vidéo : Orange is the new black rend hommage à Johnny Hallyday

Netflix a dévoilé ce vendredi 15 juin un hommage original à Johnny Hallyday qui aurait fêté ce vendredi son 75è anniversaire.

Postée sur les réseaux sociaux, la vidéo met en scène deux actrices de la série Orange is the new black en train de discuter dans leur cellule. Suzanne Warren alias «Crazy Eyes» (Uzo Aduba) et Cindy Hayes alias «Black Cindy» (Adrienne C. Moore) reprennent dans leur conversation les paroles des tubes du Johnny Hallyday, notamment «Je te promets», «Noir c’est noir», «J’ai un problème», «Diego», «On a tous quelque chose de Tennessee» ou encore «Allumer le feu».

L’hommage plaira sûrement autant aux fans du chanteur disparu qu’à ceux de la série carcérale dont la très attendue saison 6, à découvrir sur Netflix le 27 juillet prochain, verra les prisonnières de Litchfield changer de décor.

Bye bye, Litch. pic.twitter.com/Y9tWQtIO37 — Orange Is the New... (@OITNB) 5 juin 2018