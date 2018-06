Les 3 films à voir cette semaine au cinéma

Une comédie avec Kad Merad et Malik Benthala, l'adaptation de la bande-dessinée à succès Bécassine et un film d'horreur au succès retentissant... Voici les meilleurs films à l'affiche cette semaine.

«le doudou», de Julien Hervé et Philippe Mechelen

Dans le premier long-métrage de Julien Hervé et Philippe Mechelen, scénaristes des «Tuche», Kad Merad incarne un papa poule prêt à tout pour le bonheur de sa fille. Après avoir déposé un avis de recherche à l’aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle, le père de famille part à la recherche d’un ours en peluche, aidé de Sofiane (Malik Bentalha), un employé passé expert en petites combines qui espère recevoir la récompense promise. Les deux compè­res vont enchaîner les situations cocasses dans une course contre la montre qui vire au cauchemar.

Récompensée par le prix spécial du jury au dernier festival international du film de comédie de l’Alpe-d’Huez, cette comédie pleine de bons sentiments offre des rebondissements loufoques et des seconds rôles caricaturaux, mais hilarants, à l’image de Thierry, le maître-chien joué par David Salles. Une histoire universelle qui fait écho à celles de tous les parents qui ont, un jour, été confrontés à la détresse de leurs enfants quand leur doudou manque à l’appel.

«bécassine !», de Bruno Podalydès

Valérian, Boule et Bill, Gaston Lagaffe… Nombreux sont les personnages du 9e art à connaître une seconde vie sur grand écran, souvent lésés par une mise en scène discutable. C’est au tour de Bécassine, imaginée par Jacqueline Rivière et Joseph Pinchon en 1905, d’être adaptée, avec talent, par Bruno Podalydès. Incarnée par la brillante Emeline Bayart («Bancs publics»), l’héroïne candide quitte ses parents et son oncle farfelu pour devenir la nourrice d’une ­famille de notables. Son inventivité et sa pureté dénotent face à une marquise endettée, des domestiques dévoués et un marionnettiste fantasque, Rastaqueros. Surpris par la colère d’indépendantistes bretons qui crient à la stigmatisation et appellent au boycott du film, le réalisateur a défendu une Bécassine qu’il a voulue «aimante, rêveuse et innocente». Un pari réussi pour cette fable poétique, qui oscille entre humour et mélancolie.

«sans un bruit», de John Krasinski

Contrairement à son titre, le nouveau film de John Krasinski rencontre un succès assourdissant. Déjà sorti aux Etats-Unis, «Sans un bruit», qui débarque aujourd’hui dans les salles françaises, a déjà récolté plus de 200 millions d’euros, pour un budget dix fois moins important. Porté par Emily Blunt, ce film d’horreur se démarque par son scénario original dans un univers postapocalyptique. Celui-ci relate l’histoire d’une famille partie se cacher dans la forêt pour échapper à des créatures monstrueuses et aveugles, mais dotées d’une ouïe extrêmement développée. Pour chacun des héros qui communiquent grâce au langage des signes, le moindre son est synonyme d’arrêt de mort. Le spectateur reste scotché à son fauteuil, quasiment en apnée jusqu’à la fin de la séance. Paramount Pictures a d’ores et déjà annoncé une suite.