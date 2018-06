Solidays fête ses 20 ans

Cela fait déjà 20 ans que chaque année, des milliers de personnes sont au rendez-vous. Le festival Solidays commence ce 22 juin à l'hippodrome de Longchamps.

Au programme de cette édition 2018 : Clara Luciani, Juliette armanet, Mc Solaar... Mais au-delà de la musique, Solidays c'est aussi des débats, des expositions, et un moment symbolique pour parler de la lutte contre le sida.

Solidays est l'un des festivals les plus appréciés des Parisiens, et l'un des rassemblements emblématiques du début de l'été. Un événement sur trois jours, dont les bénéfices sont reversés aux associations de lutte contre le sida.

Et cette année, le rassemblement fête ses 20 ans. Mais dernièrement, le fondateur s'est inquiété des contraintes financières auxquelles il doit faire face et de la concurrence de plus en plus féroce.