Vidéo : The Predator dévoile sa première bande-annonce

La première bande annonce de «The Predator» a été dévoilée par la 20th Century Fox. Et ça donne clairement envie d'en voir plus.

Réalisé par Shane Black, qui était l'un des comédiens au générique de l’original en 1987 aux côtés d'Arnold Schwarzenegger, «The Predator» marquera l’apparition d’un Predator génétiquement modifié, ou plutôt perfectionné, grâce à un mélange de l'ADN de plusieurs espèces extra-terrestres.

Selon les premiers éléments du scénario, c’est un enfant qui, accidentellement, provoque le retour des «chasseurs intergalactiques» les plus redoutables de l’univers. Et ce sera à un groupe de soldats aux profils divers, et à une prof de science contestataire, de sauver l’humanité.

Le film sortira dans les salles américaines le 14 septembre prochain. Et en France le 17 octobre 2018.

Avec Boyd Holbrook (Narcos), Olivia Munn (Avengers), Alfie Allen (Game of Thrones), Keegan-Michael Key et Trevante Rhodes.