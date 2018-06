Les 3 films à voir cette semaine au cinéma

Une comédie déjantée avec Manu Payet, une guerre des cartels dans la suite de «Sicario» et une enquête au cœur du porno gay dans les années 1970... Voici les meilleurs films à l'affiche cette semaine.

«budapest», de xavier gens

Ce qui se passe à Budapest reste à Budapest. Inspirée d’une histoire vraie, la nouvelle comédie de Xavier Gens, plus habitué aux films d’horreur («Frontière(s)», «The Crucifixion»), s’intéresse au parcours incroyable de Vincent et Arnaud, deux copains diplômés de l’école de commerce HEC, qui ont la brillante idée de créer une société d’enterrements de vies de garçon dans la capitale hongroise. «C’est l’histoire de mecs qui inventent la boîte de Pandore et qui en perdent totalement le contrôle», a récemment expliqué Manu Payet au micro d’Europe 1, lequel est à la fois acteur et coscénariste de ce long-métrage déjanté. Le comédien et humoriste partage par ailleurs l’affiche avec deux autres trublions du petit et grand écran, Jonathan Cohen et Monsieur Poulpe.

L’équipe du film a pu s’appuyer sur les souvenirs et l’expérience d’Alexandre Martucci et Aurélien Boudier, véritables créateurs en 2010 de l’agence de voyages Crazy EVG. Au-delà des soirées arrosées à la palinka en présence de stripteaseuses, les héros du film, épaulés par l’expatrié déluré Georgio, proposent pléthore d’activités aussi décoiffantes que dangereuses, comme la conduite de tanks de l’ex-URSS ou des séances de tirs sur cible à la kalachnikov. Si, de prime abord, il se présente comme un «Very Bad Trip» à la française, «Budapest» se révèle plus profond qu’une simple succession de saynètes cocasses et hilarantes. Porté par un trio d’acteurs investis et complices ainsi qu’une mise en scène ultrarythmée, ce divertissement audacieux et de très bonne facture comptera assurément parmi les comédies de l’été.

«Sicario : la guerre des cartels», de Stefano Sollima

Un monde violent et sans pitié. Trois ans après un premier succès public, le deuxième volet de «Sicario», intitulé «La guerre des cartels» et réalisé par Stefano Sollima («ACAB», «Suburra», «Gomorra»), promet de l’action, du suspense et une bonne dose d’hémoglobine. Denis Villeneuve et Emily Blunt désormais hors jeu, l’histoire se recentre sur Alejandro, le mystérieux avocat devenu tueur, et l’agent de la CIA, Matt Graver, respectivement interprétés par Benicio Del Toro et Josh Brolin. Ces deux anti-héros qui finiront par s’affronter, doivent kidnapper la fille d’un baron de la drogue, sur fond de trafic d’êtres humains, afin de déclencher une guerre entre cartels mexicains. Il en résulte un excellent thriller au cœur d’une zone de non-droit, encore plus sombre que le précédent chapitre, et où les cadavres s’amoncellent au fur et à mesure des scènes. L’épilogue promet un troisième volet des plus haletants.

«un couteau dans le cœur», de yann gonzalez

Une Vanessa Paradis métamorphosée. Dans «Un couteau dans le cœur», deuxième réalisation de Yann Gonzalez («Les rencontres d’après minuit»), l’actrice blonde peroxydée, en trench en vinyle et au maquillage bleu outrancier, prête ses traits à Anne, productrice lesbienne de porno gays, à Paris, en 1979. Alcoolique, désorientée et meurtrie par sa séparation avec Loïs, sa monteuse et amante depuis dix ans, elle doit également faire face à la disparition de plusieurs de ses acteurs, tous sauvagement assassinés par un tueur en série masqué. Malgré une présence magnétique indéniable à l’écran, Vanessa Paradis agace par un jeu souvent exagéré, mais assumé par le réalisateur. Hommage au giallo italien tentant de mêler thriller, cinéma d’horreur et érotisme tant par son esthétisme que son traitement, ce film, présenté en compétition officielle au 71e Festival de Cannes, s’essouffle et peine à convaincre. On applaudit néanmoins la prestation des seconds-rôles, Kate Moran et Nicolas Maury, ainsi que la BO signée Anthony Gonzalez et Nicolas Fromageau, qui vient sublimer un ensemble brouillon et inégal.