Meurtre d'Angélique : «Mon client n'est pas un monstre froid et calculateur», selon son avocat

Maître Eric Demey, avocat du meurtrier présumé d'Angélique s'est exprimé en direct sur CNEWS.

Selon lui, David Ramault, qui a été mis en examen et placé en détention provisoire dans la nuit de lundi à mardi pour la séquestration, le viol et le meurtre, mercredi à Wambrechies près de Lille, d'Angélique, 13 ans n'est «pas un monstre froid et calculateur.»

«Mon client est bouleversé et rongé par le remord, il est perdu » a expliqué Eric Demey.