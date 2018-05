Toulouse : le ras-le-bol grandissant des opposants au blocage de l'université Jean-Jaurès

Les étudiants bloqueurs de la faculté Jean-Jaurès à Toulouse avaient annoncé une forte mobilisation ce lundi après quinze jours de vacances.

Le grand amphi avait fait le plein et on comptait plus de 800 étudiants. Les étudiants favorables au blocage ont donc logiquement voté pour la reconduite du mouvement. 489 pour et 282 contre.

Ils se disent d'ailleurs sereins quant à la poursuite du mouvement. De l'autre côté, la colère et le ras-le-bol des opposants au blocage se font de plus en plus sentir.