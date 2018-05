Millas : cinq mois après le drame, les usagers réclament la réouverture de la ligne TER

Depuis cinq mois, la ligne de Millas est bloquée par les enquêteurs. Les usagers et le maire de la ville réclament sa remise en service, dans l'intérêt des voyageurs et de la ville.

Après le drame qui a coûté la vie à six collégiens sur un passage à niveau à Millas le 15 décembre dernier, la ligne de train Perpignan-Villefranche-de-Conflent est immobilisée par les enquêteurs.

Sur place, résidents et autorités publiques comprennent les besoins de l'enquête mais réclament la réouverture de leur ligne et de ses 16 allers retours par jour, indispensable aux déplacements des habitants et à l'économie de la ville.