Paris et ses guinguettes 2.0

Un petit restaurant les pieds dans l'eau, c'est désormais possible à Paris. Pour le plus grand plaisir des habitants et des touristes.

La fermeture des voies sur berge à Paris a permis l'ouverture, tout au long de la Seine, de petit bars et de restaurants où les Parisiens et les touristes de toutes les générations prennent désormais plaisir à se retrouver, à échanger, et à profiter du soleil dans de petits écrins de verdure en plein cour de la ville.