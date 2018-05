Commémorations du 8 mai : «Une instrumentalisation de la Seconde Guerre mondiale», affirme le FN

Le porte-parole du Front national, Jordan Bardella a évoqué les commémorations du 8 mai présidées par Emmanuel Macron.

« A chaque commémoration, il y a une instrumentalisation où on a cette idée de dire que l'Europe était nécessaire à la paix. On sent bien le message électoraliste derrière. L'Union européenne, c'est peut-être la paix entre les différents pays (...) mais c'est la guerre économique.

On sent bien derrière ce type de commémoration le souhait des Européistes d'instrumentaliser ce qui s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale », a-t-il notamment déclaré.