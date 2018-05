Millas : vers une réouverture de la ligne TER ?

Depuis le terrible accident de Millas en décembre dernier, les trains ne circulent plus entre Perpignan et Villefranche-de-Conflent. Un collectif d'usagers organise un rassemblement pour demander une remise en service.

Depuis janvier, la SNCF et la Région ont mis en place des cars de substitution. Les voyageurs ne se bousculent pas et le temps de trajet a presque doublé. Cette solution ne convient pas du tout aux usagers des TER.

L'hypothèse d'un arrêt de la liaison en train entre Perpignan et le Conflent cet été reste de plus en plus probable. Cette ligne, mise en service il y a 150 ans, a fait l'objet en 2008 d'importants travaux de rénovation financés par l'État, la Région et Réseau ferré de France. Elle reste «la colonne vertébrale» de l'aménagement du territoire de la vallée de la Têt.