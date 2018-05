Avec deux jours fériés cette semaine et la zone B qui est encore en vacances, les touristes affluent pour un week-end prolongé en Bretagne. Après un début de vacances de printemps difficile à cause de la météo et des grèves à la SNCF, cette semaine marque le lancement de la saison touristique, comme un « teasing » avant l'été.

Un reportage de Mickaël Chaillou dans le Morbihan.