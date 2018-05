Attaque au couteau à Paris : un terrorisme de moins en moins détectable

L'attaque au couteau à Paris rue Monsigny a fait un mort et quatre blessés samedi soir, peu avant 21h. L'assaillant, abattu par les forces de l'ordre, s'inscrit dans une nouvelle forme de terrorisme.

Jean-Michel Fauvergue, ex-patron du RAID et maintenant député LREM, rappelle que nous faisons face à une nouvelle forme de terrorisme. «En 2015, on était sur du terrorisme de réseau, détectable (...) Là on est sur de l'action immédiate, par des individus connus ou pas connus». Selon lui, «on est sur du nouveau danger».