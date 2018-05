Xavier Bertrand sur les attaques terroristes : «le risque zéro n'existe pas»

Xavier Bertrand, président du conseil régional des Hauts-de-France, était l'invité du Grand Rendez-vous ce dimanche 13 mai.

Après l'attaque au couteau qui a eu lieu hier dans la rue Monsigny à Paris samedi soir et qui a fait un mort et plusieurs blessés, le président du conseil régional des Hauts-de-France estime qu'«on est jamais assez protégé, et le risque zéro n'existe pas.»

Concernant la sécurité, il a ajouté : «on en a encore pour des années, on doit faire le maximum pour que nos enfants grandissent en liberté». Il a également salué la rapidité de l'intervention des policiers : «les forces de l'ordre ont été exemplaires».