C'est un chiffre qui a plus que doublé en six ans. Celui du nombre de victimes d'escroquerie bancaire.

Selon l'Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales, plus de 1,2 million de ménages se sont déclarés victimes d'au moins une fraude bancaire en 2016. En cause notamment, les achats en ligne. Comment se prémunir ?