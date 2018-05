Dimanche dernier, en Normandie, un petit garçon de 5 ans a sauvé son père en appelant les secours à temps.

Aujourd'hui de plus en plus d'enfants sont initiés aux gestes qui sauvent. A Valenciennes, des enfants âgés de 3 à 10 ans apprennent à sauver des vies. Des gestes simples mais trop souvent méconnus et qui peuvent parfois sauver des vies.