Dès ce jeudi 17 mai, des millions de musulmans pratiquants vont jeûner de l'aube au crépuscule. C'est le début du Ramadan.

C'est également une période de célébrations religieuses, synonyme de grande consommation pour les ménages musulmans. Pour anticiper cette demande, chaque année de plus en plus grande, les épiceries orientales s'organisent et font le plein.