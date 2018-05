Le boom de l'immobilier portugais chez les retraités français

De plus en plus de Français, notamment des retraités, décident de filer s'installer sous le soleil du Portugal. Au point qu'un salon de l'immobilier et du tourisme portugais ouvre ses portes à Paris.

La France occupe la première place chez les investisseurs au Portugal. Le petit pays méditerranéen attire de plus en plus de retraités, qui le choisissent pour profiter d'une retraite bien méritée. À la clé, des avantages fiscaux et un confort de vie, au soleil, vante les organisateurs du salon de l'immobilier et du tourisme portugais qui se tient actuellement à Paris.