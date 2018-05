Les Sea Bubbles sont à l'essai, et certainement bientôt sur le marché.

Ces engins «volent» à cinquante centimètres au-dessus de l'eau et ont pour but de permettre des trajets plus simples au coeur de la capitale mais également sur d'autres fleuves.

Ils peuvent aller jusqu'à 50 km/h, mais ça ne leur sera pas utile puisque sur la Seine, dans Paris, la vitesse maximale autorisée est de 12 km/h.