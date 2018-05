«Run my City» : comment faire du sport en se cultivant ?

La course « Run my city » se déroulait à Paris ce dimanche 20 mai, pour la deuxième année consécutive.

Ils étaient plus de 7.000 sportifs, amateurs ou confirmés, au départ de la course «Run my city» ce dimanche. Ici, pourtant, pas de chronomètre ni de vainqueurs, l'objectif est ailleurs.

«Run my city», organisée pour la deuxième année consécutive à Paris est une course itinérante dans les rues de Paris, pour en découvrir les plus beaux monuments, tout en faisant son sport.

Palais Garnier, le grand Rex ou encore le forum des Halles : à chaque étape, les coureurs ont le temps de découvrir, sous un nouveau jour, des lieux incontournables de Paris.