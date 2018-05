Alexis Corbière : «Il n'y a pas trop de solidarité»

Alexis Corbière, a vivement réagi à l'annonce d'une possible réduction des aides sociales par le gouvernement sur CNEWS.

«Je n'ai aucune confiance en ce gouvernement, ce sont des méthodes de voyous», a déclaré le député de la France Insoumise, ajoutant qu'«il n'y a pas trop de solidarité dans ce pays, il n'y en a pas assez. Il y a trop d'inégalités. Donc Monsieur Le Maire, avec son air de grand notaire, veut continuer à donner aux plus riches et frapper les plus modestes».