Bondy : banlieusards et fiers de l'être

Parmi les annonces attendues du plan banlieues version Macron, l'une vise à aider les jeunes des quartiers à trouver des stages de 3e, difficiles à décrocher sans réseaux professionnels.

Etat et entreprises s'engageront à proposer 30 000 offres au total. De nombreux habitants des quartiers prioritaires voient là un nouvel et énième plan. Ces mesures vont-elles enfin changer la donne et l'image de ces zones urbaines ? Reportage à la Cité La Noue Caillet à Bondy avec ceux qui ont choisi de vivre en banlieue.