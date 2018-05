La bataille des chiffres du chômage

L'Insee annonce des chiffres du chômage en hausse pour le début d'année. Du côté de Pôle emploi, on indique qu'ils sont en baisse.

La différence tient au système de calcul des chômeurs. Pôle emploi pourrait voir 4 000 suppressions d'offres d'emplois d'ici à 2022, liées aux bons résultats affichés.

Beaucoup sont pourtant inscrits depuis plus d'un an sans rien trouver. Les jeunes et les plus de 50 ans sont souvent ceux qui ont le plus de mal à trouver un emploi.