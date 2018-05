Migrants : la marche solidaire continue et fait une étape à Lyon

L'association L'Auberge des Migrants organise depuis le 30 avril une grande marche solidaire qui relie Vintimille à Londres. Le 24 mai, ils se sont arrêtés pour une étape à Lyon.

Ces marcheurs revendiquent la liberté de circulation des migrants en Europe et en France et luttent contre la loi asile et immigration.

L'objectif de cette marche est aussi de valoriser le travail des citoyens, des associations et des collectifs qui aident les migrants. Une quarantaine de marcheurs font environ 20 km par jour.