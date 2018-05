Mélenchon ne retient plus ses coups contre Macron

Dans Libération ce samedi 26 mai, Jean-Luc Mélenchon ne retient pas ses coups contre Emmanuel Macron, à quelques heures du début de sa grande manifestation en France.

«La lutte est rude». «Nous affrontons un stratège rusé et déterminé». C'est ainsi que Jean-Luc Mélenchon attaque le chef de l'État dans les colonnes du journal ce week-end.

A quelques heures du départ de sa grande manifestation contre la politique gouvernemental, Jean-Luc Mélenchon ne retient plus ses coups, accusant notamment le président de s'être «aligné sur Trump à chaque étape». L'opposition, particulièrement le chef du Parti socialiste, Olivier Faure, ne sont pas épargnés non plus par le chef des Insoumis.