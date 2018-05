La dégradation des soins infirmiers inquiète les professionnels

Plus de patients, moins de personnels qualifiés : la dégradation des soins prodigués aux citoyens inquiète. Les professionnels tirent la sonnette d'alarme.

Les professionnels de la santé sont unanimes : la qualité des soins prodigués aux patients se dégrade d'année en année. Toujours plus de patients, mais moins d'infirmiers, la situation inquiète.

Pire, les jeunes diplômés en soins infirmiers sont de plus en plus nombreux à quitter la profession. Et les médecins aussi sont unanimes : à long terme, les patients seront les premières victimes.