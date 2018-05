Comptes de campagne : ce qui est reproché à Jean-Luc Mélenchon

Le patron de la France Insoumise, Jean-Luc Mélenchon, est visé par une enquête préliminaire pour ses comptes de campagne électorale en 2017, alors même que ses comptes ont bien été validés par la même commission.

Il lui est reproché plusieurs montages financiers avec des associations et des entreprises, qui auraient permis à la France Insoumise de gagner 1,3 million d'euros.

Les dépenses que le Parquet trouve litigieuses concernent des prestations matérielles telles que l'organisation des meetings, la location de matériel, de salle ou l'impression de tracts. Selon nos informations, l'association l'Ere du peuple et l'entreprise Mediascop auraient surfacturé leurs prestations dans ce domaine pour un montant total de 54.479 €. Et pour cause : trois membres de l’association l’Ere du peuple sont des proches de Jean-Luc Mélenchon. La fondatrice de Médiascop, Sophia Chikirou, est même la directrice de la communication de la campagne du candidat.

Des dépenses suspectes

Les surfacturations concernent aussi des prestations intellectuelles. Bastien Lachaud, par exemple, a été payé 29.976 € bruts pour son rôle de coordinateur du pôle Action de campagne et événements... l'Ere du Peuple aurait surfacturé ses services 129.920 € à l'association de financement de la campagne de Jean-Luc Mélenchon.

Il y d'autres dépenses suspectes car leur caractère électoral est difficile à établir. La loi ne dit pas clairement ce qu'est une dépense électorale, elle dit simplement que cette dépense « doit être utile à l'expression des suffrages ». Jean-Luc Mélenchon a par exemple demandé le remboursement de la Convention de Lille : 209.629 € engagés, pour organiser cette convention dont l'unique but est la création de la France Insoumise. Le parti n'a pas été créé exclusivement pour la campagne mais est-ce une dépense électorale ?... Le sujet fait débat.

Les comptes de campagne avaient été validés par la commission, mais dans la douleur et surtout avec la démission du rapporteur des comptes de Jean-Luc Mélenchon, Jean-Guy de Chalvron. Pendant six mois, il a épluché toutes les factures du candidat... et il a relevé toutes les irrégularités et les dépenses litigieuses évoquées qu’il estimait à 1,3 million d’euros.

Mais la Commission des comptes ne l’a pas suivi pas et lui a demandé de valider les comptes : il refusé et a été poussé vers la sortie. Il y a deux explications pour comprendre l’attitude de la Commission. D'abord, elle n'a pas les moyens financiers de passer au peigne fin les comptes qui rassemblent plus de 5.000 documents en vrac, du simple ticket de sandwich à la facture de 200.000 € pour une convention. L’autre explication, c’est que les neuf membres de la Commission sont nommés par décret par le Premier ministre. Mieux vaut donc valider les comptes de ceux qui sont susceptibles de devenir président…