De la mozzarella made in Rambouillet

Le vendredi 1er juin est la journée mondiale du lait. L'occasion de découvrir la fabrication d'un fromage au lait de vache bien connu : la mozzarella. Mais pas besoin d'aller en Italie : à Rambouillet, dans les Yvelines, on la fabrique aussi.

L'atelier sent bon l'Italie et pourtant, tout y est made in France. Ici, toutes les variétés de mozzarella sont produites de façon artisanale.

Le lait, aussi, est local. Les vaches paissent dans les herbes franciliennes et c'est un succès : plusieurs restaurants étoilés distribuent ce fromage.