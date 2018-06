Taxe voulue par Trump : «c'est injustifiable et dangereux», selon Stéphane Travert

Le ministre de l'agriculture Stéphane Travert était l'invité de Jean-Pierre Elkabbach, vendredi 1er juin.

Ce dernier s'est exprimé sur la taxe voulue par les États-Unis sur l'aluminium et l'acier européens. «C'est une décision injustifiable, unilatérale et dangereuse pour notre industrie», a-t-il estimé, ajoutant que cela peut «remettre en cause beaucoup d'emplois» en France.

L'Union européenne compte réagir en prenant des mesures à son tour sur un certain nombre de produits américains dans le textile, l'automobile ou l'alimentation.