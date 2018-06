Un paysage de Van Gogh bientôt vendu aux enchères à Paris

Un paysage de Vincent Van Gogh du début de sa carrière sera vendu aux enchères à Paris le 4 juin, première vente aux enchères d'une œuvre de l'artiste en France depuis plus de 20 ans.

Estimée entre 3 et 5 millions d'euros, la peinture à l'huile intitulée «Raccommodeuses de filets dans les dunes» était exposé au musée Van Gogh d'Amsterdam, depuis 8 ans. Peint en 1882, la peinture s'inspire de la campagne autour de La Haye, où Van Gogh a passé une courte période formatrice pour son art.

Dans une lettre à son frère Theo, il raconte combien il était frappé par la vue des femmes paysannes qui se promenaient dans les champs, la tête couverte de draps blancs, éléments très présents dans le tableau.

Seul paysage peint par l'artiste hollandais au cours de cette première période de sa carrière, il contient de nombreux éléments qui deviendront plus tard emblématiques du style de Van Gogh, notamment le ciel et les corbeaux, reflet de son chef-d'œuvre «Wheatfield with Crows» (1890).