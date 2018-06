Nordahl Lelandais, d'autres affaires possibles

Après Maëlys et Arthur Noyer, les enquêteurs se penchent sur d'autres affaires, qui pourraient être liées à Nordahl Lelandais.

Régis Pique a signalé la disparition de son compagnon il y a bientôt deux ans. Eric Foray, 48 ans, s'est mystérieusement volatilisé dans la Drôme après être sorti faire des courses. Sa voiture n'a jamais été retrouvée. Les enquêteurs s'intéressent particulièrement à ce cas, après que le nom d'un des proches du disparu a été retrouvé dans le carnet d'adresses de Nordahl Lelandais.

Les enquêteurs se penchent également sur d'autres cas. Comme celle de Lucie Roux, disparue en 2012. Selon un témoignage, l'ancien maître-chien aurait côtoyé la femme de 43 ans alors qu'elle était hospitalisée dans un établissement psychiatrique en Savoie.

Autres disparitions suspectes : celles de Jean-Christophe Morin, 22 ans, et d'Ahmed Hamadou, 45 ans. Tous deux se sont volatilisés à une année d'intervalle en marge d'un même festival de musique électro, là encore en Savoie. Au total c'est plus d'une dizaine de dossiers qui fait l'objet de vérifications par les enquêteurs en charge de détecter des recoupements possibles entre des affaires de disparition et le parcours de vie de Nordahl Lelandais.