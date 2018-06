Un artiste s'enferme dans une statue pendant une semaine

Le musée de la préhistoire d'Aurignac (Haute-Garonne) va vivre une semaine étonnante autour de l'intervention de l'artiste atypique Abraham Poincheval. Il est connu pour ses performances extrêmes.

Il a déjà séjourné plus d'une semaine dans le ventre d'un ours naturalisé à la maison de la chasse, et habité plusieurs jours dans un rocher, au Palais de Tokyo. En 2017, enfermé dans une bouteille, il a entrepris la remontée du Rhône, de Lyon jusqu'en Suisse. Il s'est aussi fait remarquer comme «papa poule» en couvant des oeufs pendant vingt jours, jusqu'à l'éclosion d'un poussin.

Cette fois-ci, c'est recroquevillé, mi-debout mi-assis et la tête collée au torse, qu'Abraham Poincheval va vivre dans une réplique géante d'une statue d'homme-lion datant du paléolithique pendant sept jours. Le public l'a vu s'enfermer samedi 2 juin à partir de 11 heures et ne le reverra que vendredi 8 juin à sa sortie.