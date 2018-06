« We Love Green » : un festival écologique

«We Love Green» est un festival de musique qui se tient le week-end du 2 et 3 juin au bois de Vincennes à Paris. Il mélange musique, art et développement durable.

C'est toute l'originalité du festival «We Love Green». Pendant deux jours, des ONG, des startups responsables et des militants se réunissent pour discuter et agir pour l'avenir de la planète. Le tout dans une ambiance festive et musicale.

Pour cette 17e édition, le show a été assuré par Björk, Charlotte Gainsbourg ou encore Orelsan. Au total, 70.000 festivaliers sont attendus tout le week-end.