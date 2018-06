Muriel Pénicaud sur l'emploi : «On met 15 milliards sur le quinquennat»

Muriel Pénicaud, ministre du Travail, était l'invitée de Jean-Pierre Elkabbach dans #LaMatinale sur CNEWS. Elle a détaillé son initiative "100% inclusion" présentée aujourd'hui à Strasbourg.

Pour la ministre : « L'opération 100% inclusion est destinée aux plus vulnérables, aux plus éloignés du marché du travail [ ] La meilleure inclusion c'est par le travail. C'est la fierté et l'autonomie [ ] Pour faire le tremplin vers le marché du travail, il faut du soutien humain, de la formation et de la mise en situation [ ] Aujourd'hui on cherche des centaines de milliers d'emplois dans tous les domaines [ ] Il faut donner aux personnes qui cherchent un emploi des compétences et le savoir-être professionnel [ ] La croissance repart, avec des hauts et des bas. L'année dernière, 268 000 emplois création nette [ ] Ceux qui ont une qualification, ils sont très peu au chômage par contre ceux qui n'en ont pas, c'est massif [ ] On doit travailler sur l'efficacité des politiques de retour de l'emploi et de l'efficacité de l'aide sociale».

Muriel Pénicaud est également revenue sur les suppressions de postes annoncées dans le groupe Carrefour : «On ne peut pas faire en sorte que 20% des gens n'achètent pas en E-commerce».

> L'interview complète