La députée LREM de Paris, Laetitia Avia défend un amendement visant à interdire les portables à l'ensemble «de la communauté éducative».

«Il y a cette idée de recréer ce contact humain. Moi j'enseigne et on peut avoir facilement le réflexe d'aller vérifier quelque chose. Sur deux heures de cours, on peut se consacrer aux élèves», déclare notamment l'élue de Paris.